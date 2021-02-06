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НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.39 Х П2 3.1
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Англия - Чемпионшип 18:00 Мидлсбро 0 Брентфорд 0 П1 3.6 Х 3.1 П2 2.3
Англия - Премьер-лига 18:00 Бёрнли 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0 П1 3.7 Х 3.2 П2 2.2
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06 февраля 00:16

Сергей Харитонов: Оверим опытный, Волков – молодой, поединок однозначно будет интересным

В ночь на 7 февраля в главном событии турнира UFC Вегас 18 встретятся Александр Волков и Алистар Оверим.

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между россиянином и нидерландским бойцом.

- 50 на 50, что тут говорить. Оверим опытный, Волков - молодой. Затянется бой или нет, зависит от того, какая будет тактика у каждого бойца. Но поединок однозначно будет интересным, будем следить, - приводит слова Харитонова Sport24.ru.

Добавим, что в общей сложности 30-летний Волков за всю свою карьеру в ММА провел 40 боев, одержав 32 победы и потерпев восемь поражений. У 40-летнего голландца – 47 выигрышей и 18 поражений.

источник: Sport24.ru
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