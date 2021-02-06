Сергей Харитонов: Оверим опытный, Волков – молодой, поединок однозначно будет интересным

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между россиянином и нидерландским бойцом.

- 50 на 50, что тут говорить. Оверим опытный, Волков - молодой. Затянется бой или нет, зависит от того, какая будет тактика у каждого бойца. Но поединок однозначно будет интересным, будем следить, - приводит слова Харитонова Sport24.ru.

Добавим, что в общей сложности 30-летний Волков за всю свою карьеру в ММА провел 40 боев, одержав 32 победы и потерпев восемь поражений. У 40-летнего голландца – 47 выигрышей и 18 поражений.