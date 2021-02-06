Харт победила Ванзант единогласным решением судей

Американка Бритен Харт единогласным решением судей победила соотечественницу Пейдж Ванзант в главном поединке турнира Bare Knuckle Fighting Championship: KnuckleMania.

Ивент прошел во Флориде (США).

26-летняя Ванзант, выступающая в UFC, неудачно дебютировала в кулачных боях. В смешанных единоборствах на счету американки восемь побед и пять поражений.

В послужном списке Харт 11 поединков в профессиональном боксе. В активе спортсменки четыре победы при четырех поражениях и трех ничьих.