Волков и Оверим провели дуэль взглядов (видео)

Бойцы смешанных единоборств Александр Волков и Алистар Оверим провели дуэль взглядов перед поединком в рамках турнира UFC Вегас 18.

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Напомним, 32-летний Волков занимает шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC. В поединках по правилам смешанных единоборств россиянин одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. В своем последнем бое, который состоялся в октябре прошлого года, Александр нокаутировал американца Уолта Харриса.

40-летний Оверим занимает пятое место в рейтинге промоушена. На счету голландца 47 побед и 18 поражений в ММА.