Александр Волков: Оверим – легенда. Он находится в хорошей форме, так что я хочу проверить себя

Россиянин Александр Волков дал комментарий перед боем против голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Это большой вызов, и я с нетерпением жду встречи с Оверимом в октагоне. Мне самому интересно увидеть, чем все закончится.

Мы оба предпочитаем ударную технику, но возможно, один из нас попытается провести тейкдаун, однако, я надеюсь, что это будет тактический бой в стойке.

Он хороший ударник, умеет держать удар, но я чувствую, что превосхожу его во всех аспектах. Конечно, я собираюсь победить, попытаюсь его нокаутировать, возможно, в середине боя, но на самом деле, не важно, как я выиграю – главное, одержать победу любым доступным способом.

Это бой много значит для меня, и я надеюсь, что победа вернет меня в титульную гонку, но сейчас я думаю только о поединке с Оверимом. Это большое имя, легенда, и похоже, он находится в очень хорошей форме, так что я хочу проверить себя в поединке с ним, а там посмотрим, что будет дальше», – приводит слова россиянина Fight Time.