Александр Шлеменко: У Волкова преимущество в выносливости. Он дышит лучше Оверима

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко уверен, что россиянин Александр Волков выиграет у голландца Алистара Оверима.

Напомним, ветеран ММА сразится с 30-летним уроженцем Москвы в главном бою турнира UFC Fight Night 184, который состоится 7 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Жду победы Александра в этом бою. Очень сильно надеюсь, что он выиграет нокаутом в поздних раундах: в четвёртом или пятом. Считаю, что у Волкова есть преимущество в выносливости. Раньше это было так, сейчас, конечно, он вес набрал. Но дышит Волков лучше, чем Оверим.

Что касается формы Волкова, то выглядит он внушительней и фактурней, чем раньше. Интересно, как это будет показывать себя в бою. Волков сейчас, наверное, один из самых высоких в дивизионе.

Претендентский бой в случае победы Волкова? Ну а кому ещё давать? Тут же вопрос, как именно Волков выиграет. Если он хорошо всё сделает, выиграет нокаутом, то почему нет», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».