Вартанян – о бое Волков – Оверим: Противостояние будет захватывающим, потому что оба – ударники

Российский боец АСА Эдуард Вартанян поставил на победу Александра Волкова в бою с голландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, ветеран ММА сразится с 30-летним уроженцем Москвы в главном бою турнира UFC Fight Night 184, который состоится 7 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Противостояние Алистара Оверима и Александра Волкова будет очень интересным и захватывающим, потому что оба бойца ударники. Они работают примерно на одинаковых скоростях.

Отдаю предпочтение Александру Волкову, потому что у него в карьере ещё не было таких жестких нокаутов, как у Оверима.

Во-вторых, у Александра на данном этапе карьеры больше мотивации. Здесь антропометрические данные сыграют свою ключевую роль.