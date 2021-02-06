Камил Гаджиев: Оверим – фаворит, у него колоссальный бэкграунд крупных боев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не уверен, что россиянин Александр Волков победит голландца Алистара Оверима.

«С небольшим преимуществом фаворит Оверим. За него не техническое превосходство, а то, что Оверим много дрался в ответственных и больших боях. Дело даже не в количестве поединков, у Саши тоже было много боев, а в том, что у Алистара есть колоссальный бэкграунд крупных боев. Возможно, это сыграет определенную роль.

Думаю, что бой не продлится все раунды. Закончится в середине. Дойдет до нее, но не дальше. Бой завершится досрочно в пользу одного или второго», – цитирует функционера Sport24.ru.

Напомним, Волков и Оверим сразятся в главном бою турнира UFC Fight Night 184, который состоится 7 февраля и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).