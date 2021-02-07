Россиянин Валиев одержал первую победу в UFC

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 31' Даллас Маверикс 92 Голден Стэйт Уорриорз 88
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 46' Нью-Орлеан Пеликанс 113 Мемфис Гриззлиз 104
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 42' Нью-Орлеан Пеликанс 100 Мемфис Гриззлиз 102
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Анахайм Дакс 1 Сан-Хосе Шаркс 1 П1 2.8 Х 2.76 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Калгари Флэймз 3 Эдмонтон Ойлерз 2 П1 1.5 Х 4.5 П2 5.7
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 22' Лос-Анджелес Лейкерс 59 Детройт Пистонс 47 П1 1.04 Х П2 11
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 23' Лос-Анджелес Лейкерс 59 Детройт Пистонс 49 П1 1.04 Х П2 11
Италия - Серия А 14:00 Триест 0 Брешия 0 П1 1.48 Х П2 2.55
Италия - Серия А 14:30 Беневенто 0 Сампдория 0 П1 3 Х 3.2 П2 2.55
КХЛ - регулярный чемпионат 14:30 Салават Юлаев 0 Амур 0 П1 1.39 Х 5.5 П2 6.7
Англия - Премьер-лига 15:00 Тоттенхэм Хотспур 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 1.5 Х 4.3 П2 7.3
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Металлург Мг 0 Барыс 0 П1 1.77 Х 4.5 П2 3.8
Франция - Лига 1 15:00 Брест 0 Бордо 0 П1 2.55 Х 3.3 П2 2.9
КХЛ - регулярный чемпионат 15:00 Трактор 0 ЦСКА 0 П1 4.4 Х 4.5 П2 1.66
Испания - Примера 16:00 Реал Сосьедад 0 Кадис 0 П1 1.47 Х 4.3 П2 8
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Куньлунь Ред Стар 0 Витязь 0 П1 3.8 Х 4.7 П2 1.74
Германия - Бундеслига 17:00 Ольденбург 0 Людвигсбург 0 П1 1.51 Х П2 2.45
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Верона 0 П1 2.45 Х 3 П2 3.4
Германия - Бундеслига 17:00 Альба 0 Хемниц 99 0 П1 1.04 Х П2 9.3
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Дижон 0 П1 1.73 Х 3.8 П2 5.2
Германия - Бундеслига 17:00 Лёвен Брауншвейг 0 Ратиофарм Ульм 0
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Авангард 0 Нефтехимик 0 П1 1.28 Х 6.5 П2 8.5
Франция - Лига 1 17:00 Ницца 0 Анже 0 П1 2.8 Х 3.2 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 17:00 Вулверхэмптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.8 Х 3.4 П2 2.1
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ХК Сочи 0 Динамо Мн 0 П1 3.3 Х 4.3 П2 1.94
Франция - Лига 1 17:00 Ним 0 Монако 0 П1 8 Х 5.1 П2 1.4
Франция - Лига 1 17:00 Сент-Этьен 0 Метц 0
Италия - Серия А 17:00 Милан 0 Кротоне 0 П1 1.22 Х 6.8 П2 14.5
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 СКА 0 Йокерит 0 П1 1.82 Х 4.3 П2 3.7
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Айнтрахт Ф 0 П1 3 Х 3.8 П2 2.27
07 февраля 06:11
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Валиев одержал первую победу в UFC

Его дебют состоялся 22 августа 2020 года.

Российский боец ММА Тимур Валиев, выступающий в легчайшем весе, победил по решению судей американца Мартина Дэя.

Встреча прошла в Лас-Вегасе (США, штат Невада) на турнире UFC Fight Night 184 и завершилась в пользу 31-летнего уроженца Дагестана – 30-25, 30-25, 30-26.

Таким образом, Валиев выиграл первый поединок в UFC. Также на его счету 16 побед и два поражения. У 32-летнего Дэя – шесть поражений и восемь побед.

Ранее стало известно, что в главном событии турнира UFC Fight Night 184 сразятся россиянин Александр Волков и голландец Алистар Оверим.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео короткой программы Дмитрия Алиева на Кубке Первого канала по фигурному катаниюВидео ритм-танца Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2021 года"Северсталь" вновь выбила "Спартак" из зоны плей-офф«Голый клининг» набирает популярностьУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
Алина Загитова: Мальчики отдавали себя полностью, и в этом была их проблема
Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова подвела итоги субботнего соревновательного дня на Кубке Первого канала.
«Хоккеисты» Загитовой обошли «космонавтов» Медведевой. Кубок Первого канала стартовал
Участники нового командного турнира на столичной арене «Мегаспорт» исполнили короткие программы, и с преимуществом почти в 20 баллов над командой Евгении Медведевой в лидеры вышла дружина Алины Загитовой.
Фигуристы Марк Кондратюк и Макар Игнатов — о ролях «темной лошадки» и «секс-символа»
Участники Кубка Первого канала Марк Кондратюк и Марк Игнатов, представляющие на турнире команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой, поделились впечатлениями от проката в короткой программе.
Доживут ли до конца боя Оверим и Волков? Народ ставит на россиянина
Утром 7 февраля по московскому времени россиянин Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом.
Крепись, Александр! Кокорина уничтожают после дебюта за «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал мнения об игре российского нападающего «фиалок» после матча с «Интером» (0:2).
Кубок ATP почти наш: Медведев и Рублев прошли Германию и сразятся с Италией
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в двух одиночных обыграли соперников из Германии и теперь находятся в шаге от завоевания престижного командного титула.
Загитовой кричали «Королева!», Медведеву назвали «Богиней», а команда девушек наголову перепрыгала мужчин
"Плеймейкер" рассказывает о первом дне Кубка Первого канала - уникального командного турнира на льду "Мегаспорта".
Фото, после которого Загитова закрыла свой Инстаграм. Ставка на красоту#10
Очередной героиней нашей рубрики стала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова.
Красно-белые ошибки. Трансферу Промеса в «Спартак» поставили еще одну подножку
Амстердамский «Аякс» попал в настоящую черную полосу, которая может отменить возвращение в Москву Квинси Промеса.
И снова Загитова против Медведевой. В «Мегаспорте» стартует мегатурнир
Кубок Первого канала теперь будет не только в хоккее – в соревнованиях фигуристов ( 5 - 7 февраля) организаторы анонсировали массу интересного и необычного. Рассказываем.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Главное правило поведения спортсменов во время Игр в Японии - никакого секса!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика