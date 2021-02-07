Россиянин Валиев одержал первую победу в UFC

Российский боец ММА Тимур Валиев, выступающий в легчайшем весе, победил по решению судей американца Мартина Дэя.

Встреча прошла в Лас-Вегасе (США, штат Невада) на турнире UFC Fight Night 184 и завершилась в пользу 31-летнего уроженца Дагестана – 30-25, 30-25, 30-26.

Таким образом, Валиев выиграл первый поединок в UFC. Также на его счету 16 побед и два поражения. У 32-летнего Дэя – шесть поражений и восемь побед.

Ранее стало известно, что в главном событии турнира UFC Fight Night 184 сразятся россиянин Александр Волков и голландец Алистар Оверим.