Сэндхаген нокаутировал Эдгара за 28 секунд

Американец Кори Сэндхаген победил соотечественника Фрэнки Эдгара в со-главном бою турнира UFC Fight Night 184, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В первом раунде он провел удар коленом в голову, после чего арбитр зафиксировал его победу нокаутом.

Таким образом, 28-летний Сэндхаген одержал 14-ю победу в карьере. Также на его счету два поражения. В активе 39-летнего Эдгара – 24 победы и девять проигранных боев.

Ранее стало известно, что в главном событии турнира UFC Fight Night 184 сразятся россиянин Александр Волков и голландец Алистар Оверим.