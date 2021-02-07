Волков – после победы над Оверимом: Хочу биться за пояс

Россиянин Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, поделился эмоциями после досрочной победы над голландцем Алистаром Оверимом.

«Я очень много работал над своими джебом, ударкой, также работал над борьбой. Я знал, что я могу закончить бой досрочно. Я видел его лицо в конце первого раунда и уже тогда понял, что могу закончить бой. Я много работал, я в хорошей форме. Мы будем делать то, чего ещё раньше не делали, и я буду становиться всё лучше.

Конечно, хочу биться за пояс. Но в первую очередь, посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжёлом весе», – приводит слова россиянина «Чемпионат».

Добавим, что Волков одержал 33-ю победу в карьере. Также на его счету восемь поражений. В активе 40-летнего Оверима – 47 побед и 19 поражений.