Волков доставлен в больницу после боя с Оверимом

Боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, сообщил, что приехал в больницу на обследование.

«Приехал после боя в больницу. Нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. А так я полностью нахожусь в хорошем состоянии», – написал Волков в соцсети.

Напомним, в воскресенье, 7 февраля он нокаутировал голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

«Доволен победой и как прошел бой. Все отлично. Спасибо всем за поддержку. Дальше будем идти к титулу», – заключил 30-летний уроженец Москвы.

Добавим, что всего на счету Волкова 33 победы и восемь поражений. В активе 40-летнего Оверима – 47 побед и 19 поражений.