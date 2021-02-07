Александр Волков: Оверим – легенда. Я рос на его боях (фото)

Россиянин Александр Волков поддержал голландца Алистара Оверима после боя на турнире UFC Fight Night 184.

Напомним, 30-летний уроженец Москвы выиграл у бывшего чемпиона Strikeforce техническим нокаутом во втором раунде.

«С большим уважением к легенде. Алистар, один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу.

Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» – написал Волков в соцсети, выложив следующее фото: