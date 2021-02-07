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07 февраля 10:31
автор: Артур Гичунцев

Тренер Волкова: Не ожидал, что Оверим уже на второй раунд выйдет таким

40-летний голландец получил рассечение на старте поединка.

Тарас Кияшко, тренер российского бойца Александра Волкова, прокомментировал его победу над Алистаром Оверимом.

Напомним, 30-летний уроженец Москвы выиграл у бывшего чемпиона Strikeforce техническим нокаутом во втором раунде. Их поединок возглавил турнир UFC Fight Night 184.

«Оверим хорошо двигается, надо было лишить его этого. Во время боя используешь все по максимуму, но во втором раунде Саша уже практически не использовал ноги.

Я спросил у Саши, почему он не пробивал в корпус. Как я понял, Оверим оказался готов к таким ударам и хорошо защищался от фронт-киков, подставлял локти.

Я не ожидал, что Оверим уже на второй раунд выйдет таким. Саша сказал, что с первых секунд понял, что, если все не закончится во втором раунде, то бой остановят. Оверим был сильно посечен, кровь мешала видеть», – цитирует специалиста «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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