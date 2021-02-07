Александр Шлеменко: Волков будет чемпионом UFC. Это вопрос времени

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко дал комментарий после победы россиянина Александра Волкова в бою с голландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, россиянин выиграл у экс-чемпиона Strikeforce техническим нокаутом во втором раунде. Их поединок возглавил турнир UFC Fight Night 184.

«Предсказывал, что Волков победит. Сейчас он победил уже почти всех, набрал массу, вес, изменился. Он сейчас раскрывается постепенно. Волков сейчас сильнее, чем был. Александр имеет звания чемпиона. Он знает, что значит быть чемпионом. Считаю, это только вопрос времени, он будет чемпионом UFC», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».