Александр Волков: В больнице установили, что у меня ушиб ноги – обошлось без перелома

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о травме, полученной в поединке с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Напомним, 30-летний москвич выиграл у экс-чемпиона Strikeforce техническим нокаутом во втором раунде. Их поединок возглавил турнир UFC Fight Night 184. После боя россиянин отправился в больницу.

– На самом деле, ничего особенного не случилось. У меня был ушиб ноги, и UFC было необходимо понять, перелом это или нет. Тут обязательно в таких случаях передвигаться на носилках, поэтому с таким комфортом ехал. А так, вполне нормально себя чувствовал.

В итоге установили, что у меня ушиб. Это было нужно, чтобы понять, на какой срок дать отстранение. Если бы был перелом, этот срок составил бы шесть месяцев, – приводит слова Волкова Sport24.

Добавим, что всего на счету Волкова 33 победы и восемь поражений. В активе 40-летнего Оверима – 47 побед и 19 поражений.