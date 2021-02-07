Камил Гаджиев: Для титульного боя в UFC Волкову нужно победить еще в одном поединке

Глава промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил победу российского бойца ММА Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184.

Напомним, что поединок был завершен во втором раунде после того, как 30-летний спортсмен выиграл своего соперника техническим нокаутом.

– Не стал бы сейчас говорить про следующий титульный бой, потому что про это говорить рано. Я бы предположил, что титульный бой может быть через один. Саша находится на очень хорошей победной полосе, но для того, чтобы никто не сомневался в том, что он может драться за титул, нужно выиграть еще один поединок, – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Ирха.

В своей карьере Волков провел 41 поединок, в котором одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. На данный момент чемпионским титулом UFC в тяжелой весовой категории владеет американец Стипе Миочич.