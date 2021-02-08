«Ты настоящий воин». Оверим поздравил Волкова с победой

Боец смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим, проигравший Александру Волкову в главном поединке турнира UFC Fight Night 184, поздравил россиянина с победой.

«Ты настоящий воин, Александр. Поздравляю с победой! Это была не моя ночь.

Сейчас моя задача - восстановиться и провести заслуженное время со своей семьей. Впрочем, скоро я вернусь в спортзал. Спасибо всем за поддержку, очень вас ценю!» — написал голландец в твиттере.

Напомним, Волков нокаутировал Оверима во втором раунде.

32-летний россиянин одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету восемь поражений.