Олег Тактаров: Считаю, что Волков способен «убить» Нганноу в поздних раундах

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от возможного поединка между его соотечественником Александром Волковым и камерунцем Фрэнсисом Нганноу.

Ранее Нганноу похвалил россиянина за победу над голландцем Алистаром Оверимом.

– В поздних раундах Волков способен «убить» Нганноу именно так, как он деклассировал Оверима. Хотя наша публика любимая опять будет говорить, что Волков побил мешка. Я думаю, что Саша является сильнейшим тяжеловесом в мире, – сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу журналиста Александра Лютикова.

Отметим, что 27 марта состоится реванш между Нганноу и чемпионом UFC Стипе Миочичем.

В активе 34-летнего камерунца 15 побед при трех поражениях в ММА. Что касается Волкова, то 30-летний спортсмен провел 41 поединок, в котором одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.