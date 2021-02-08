Иван Штырков: Кто-то говорит, что Минеев нормальный парень, а кто-то – что нет

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков признался, что ему не интересен поединок с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне Минеев вообще не интересен как соперник, как боец, с которым я поделил бы клетку. То, что я вижу – как Владимир подает себя в медиапространстве… Может, он действительно не осознает тех вещей, которые он говорит про людей. Мне Минеев вообще не импонирует. Хотя кто-то говорит, что он нормальный парень, а кто-то – нет. Я таких выводов сделать не могу, но картина его восприятия у меня формируется хотя бы на фоне его заявления в мой адрес. Бой с Минеевым мне вообще не интересен», - приводит слова Штыркова РИА Новости.

Добавим, что 32-летний Штырков в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 17 побед при одном поражении и одной ничьей.

На счету 30-летнего Минеева 15 выигрышных боев, одно поражение и одна ничья в ММА.