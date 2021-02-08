Бывший менеджер Ф. Емельяненко: Волкову нужно быть поосторожнее, уходить от борцов

Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн высказался после победы Александра Волкова над голландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, 30-летний уроженец Москвы нокаутировал соперника во втором раунде. Их поединок возглавил турнир UFC Fight Night 184.

«У Волкова есть шанс забрать чемпионский пояс, даже несмотря на то что есть Миочич, Нганну и Джонс. Что касается того, что люди говорят о том, что Саше будет тяжело с борцами: Волкову нужно готовиться к конкретному сопернику, не переучиваться. В тяжелом весе нужно быть поосторожнее, уходить от борцов. Саша ударник, как показал опыт, ему нужно готовиться, навязывать свой стиль боя и предугадывать действия соперника.

Я очень уважаю Сашу, он вырос в моей организации, и я за него болею. Мы вправе рассчитывать на еще одного чемпиона в UFC. Очень хочу, чтобы он забрал пояс», – цитирует функционера «Чемпионат».

Добавим, что выиграв у Оверима, Волков одержал 33-ю победу в карьере. Также на его счету восемь поражений. В активе 40-летнего голландца – 47 побед и 19 поражений.