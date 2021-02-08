Иван Штырков: Ян нокаутирует Стерлинга в поздних раундах

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка Петр Ян - Алджамейн Стерлинг.

«Думаю, Ян разобьет Стерлинга. У Пети есть минусы в борьбе, но он жесткий ударник и у него просто бесконечная выносливость. Если у Стерлинга не получится хорошо провести начало, то у него вообще никаких шансов не будет. Отдав весь бензин в первых двух раундах, он все остальное время будет получать по голове.

Еще насчет Пети я хочу сказать, что физически он очень сильный для своего веса. Иногда я сам с ним клинчевал и чувствовал, насколько Петя силен. В общем, ставлю на досрочную победу Яна, но в третьем и более поздних раундах», - рассказал Штырков в интервью РИА Новости.

Напомним, в поединке против Стерлинга Ян будет впервые защищать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в смешанных единоборствах (7-0 в UFC).

На счету 31-летнего Стерлинга 19 выигрышных боя и три поражения. Американец одержал пять побед подряд.