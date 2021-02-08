Виталий Минаков: У Волкова еще есть время стать чемпионом UFC. Он идет к этому поступательно

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков отреагировал на последние события вокруг Александра Волкова.

Напомним, в минувшие выходные 30-летний уроженец Москвы нокаутировал голландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184.

«Если сейчас у Саши получится добраться до пояса, хорошо. Не получится – ничего, у него еще есть время для этого. Сашин плюс в том, что он вряд ли сломается, потому что у него в жизни уже было все. И к успеху он идет поступательно. Это лучше, чем когда ты экстерном добираешься до пояса, а потом тебя резко опускают с небес на землю», – цитирует Минакова Sport24.ru.

Добавим, что выиграв у Оверима, Волков одержал 33-ю победу в карьере. Также на его счету восемь поражений. В активе 40-летнего голландца – 47 побед и 19 поражений.