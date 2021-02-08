Менеджер Волкова: Выведем Сашу на титульный бой, если Миочич победит Нганну

Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, допустил, что его клиент получит титульный поединок.

«Всё будет зависеть от боя Нганну – Миочич. Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой. Если выиграет Нганну, то, думаю, UFC даст нам победителя боя Деррик Льюис – Кёртис Блейдс», – цитирует Банникова ТАСС.

Напомним, в минувшие выходные 30-летний Волков нокаутировал голландца Алистара Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 184.

Добавим, что за всю карьеру в ММА одержал 33 победы и проиграл восемь раз.