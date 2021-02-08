Иван Штырков: Почему бы нам с Александром Емельяненко не подраться в тяжелом весе?

Российский тяжеловес Иван Штырков поделился мнением с кем из бойцов можно было бы устроить громкое событие.

- С Александром Емельяненко, они могли бы сделать что-то в этом роде… В принципе, после боя с Магой это напрашивающий момент. Ведь и Саша, и я проиграли Исмаилову, почему бы нам не подраться в тяжеловесах? Тем более, я недалеко ушел от этой весовой категории. В общем, я сам в предвкушении того, что лига хочет сделать. Знаю, что они не хотят опускать планку, хотя после боя с Магой тяжело будет держать этот уровень хайпа и раскрученности, - цитирует Штыркова «РИА Новости».

Добавим, что 32-летний Штырков в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 17 побед при двух поражениях и одной ничьей. В последнем поединке он встречался с соотечественником Магомедом Исмаиловым и уступил тому по решению судей.