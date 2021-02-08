Дрю Добер: Победа над Махачевым даст возможность в будущем подраться с сильнейшими

Дрю Добер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Ислама Махачева.

«Все говорит об Исламе Махачеве как о следующем российском чемпионе UFC, – цитирует Добера MMAJunkie. – Он сверхталантлив и представляет большую угрозу. Это испытание для меня, чтобы доказать, что я готов войти в топ-10 или даже топ-5 лучших бойцов. У меня есть много фанатов, в том числе и в России. Есть много причин, по которым мне понравилась идея провести этот поединок.

Я хочу драться с Майклом Чендлером, Дастином Порье и другими серьезными парнями, так что победа над Исламом приблизит меня к возможности подраться с пятеркой сильнейших бойцов легкого веса. Я хочу сразиться за титул, стать участником фантастических боев и драться с лучшими в мире, но нужно с чего-то начинать. Победа над Махачевым откроет передо мной массу возможностей».

У 32-летнего Добера 23 победы и 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

29-летний Махачев выиграл 18 из 19 своих поединков, потерпев лишь одно поражение.