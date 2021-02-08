Хабиб Нурмагомедов: Соглашусь с любым решением Уайта

- Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится. Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс. Они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул.

Дана мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять какое-то решение. Но с любым решением я буду согласен, - рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 32-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года. Несмотря на это, Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от веса. 27 января соответствующий список был опубликован на сайте организации.