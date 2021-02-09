Олег Тактаров: Какой-то животный ужас тебя посещает, когда видишь Волкова в такой форме

Ветеран ММА Олег Тактаров оценил выступление Александра Волкова в бою с голландцем Алистаром Оверимом.
Напомним, 30-летний россиянин нокаутировал соперника во втором раунде. Их бой стал главным событием турнира UFC Fight Night 184.
«Мне кажется, Волкову лучше с этим весом. Он уверенней стоит на ногах, и больше мощи в его ударах. Эта двоечка в конце – не хотел бы я там даже просто рядом стоять, чтобы случайно осколком не зацепило. Какой-то животный ужас тебя посещает, когда видишь его в такой форме», – сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
источник: «Советский спорт»