Волков после победы над Оверимом поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков после победы над голландцем Алистаром Оверимом поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC, сообщает пресс-служба промоушена.
Спортсмен из Нидерландов, в свою очередь, опустился на шестую позицию.
Напомним, в минувшие выходные Волков нокаутировал Оверима во втором раунде в главном поединке турнира UFC Fight Night 184.
32-летний россиянин одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету восемь поражений.
В активе 40-летнего Оверима 47 побед при 19 поражениях.