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09 февраля 23:10
автор: Юрий Нечаев

Волков после победы над Оверимом поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Чемпионом дивизиона является американец Стипе Миочич.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков после победы над голландцем Алистаром Оверимом поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC, сообщает пресс-служба промоушена.

Спортсмен из Нидерландов, в свою очередь, опустился на шестую позицию.

Напомним, в минувшие выходные Волков нокаутировал Оверима во втором раунде в главном поединке турнира UFC Fight Night 184.

32-летний россиянин одержал 33-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету восемь поражений.

В активе 40-летнего Оверима 47 побед при 19 поражениях.

источник: UFC.com
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