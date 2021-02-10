Камил Гаджиев: Исмаилов и Минеев могут поубивать друг друга еще на взвешивании

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о трудностях, которые могут возникнуть при организации реванша между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Сейчас официального анонса нет, хотя устно оба дали согласие и, в принципе, это основание для того, чтобы анонсировать поединок.

Во-первых, я считаю, что Мага этого боя не хочет, и поэтому в любой момент этот бой может сорваться. Вторая причина — сейчас уровень напряжения между этими бойцами настолько высок, что им вообще встречаться нельзя. Они на взвешивании друг друга поубивают, до боя не дойдет.

Я считаю, что это самый ожидаемый бой в истории российского MMA. Но сегодня этого поединка нет», — сказал Гаджиев в новом выпуске шоу «ХукВам» на Sport24.ru.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Москве состоялся турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup, во время которого произошла массовая драка в октагоне, которую спровоцировали Исмаилов и Минеев. После инцидента бойцы были доставлены в отделение полиции для разбирательства, а позднее были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.