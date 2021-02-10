Хабиб Нурмагомедов: Мое решение о завершении карьеры окончательное

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подтвердил, что не собирается возобновлять карьеру.

«Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед. Я понимаю Дэну Уайта, один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года, после того, как удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи. 32-летний россиянин одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.