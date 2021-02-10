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10 февраля 01:35
автор: Юрий Нечаев

Хабиб Нурмагомедов: Мое решение о завершении карьеры окончательное

Боец выиграл все 29 поединков в ММА.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подтвердил, что не собирается возобновлять карьеру.

«Если меня лишат титула, ситуация успокоится. Я устал от этой неопределенности, дивизион должен идти вперед. Я понимаю Дэну Уайта, один ушел, другой ушел, ему надо зарабатывать деньги. Но мое решение окончательное», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года, после того, как удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи. 32-летний россиянин одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

источник: ТАСС
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