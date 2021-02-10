«Пацан из деревни вышел, как и я». Хабиб рассказал о своем отношении к Петру Яну

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес соотечественника Петра Яна.

«К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан из деревни вышел, стал чемпионом мира в лучшей лиги. Практически такая же история, как у меня.

Любой человек, который добивается чего-то такого, становится лучшим в чем-то, у меня к такому всегда есть и должно быть правильное хорошее отношение. Но скоро у Петра бой, там серьезный соперник. Желаю Петру только победы, буду радоваться за него», – цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА Петр Ян одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

7 марта россиянин встретится с американцем Альджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.