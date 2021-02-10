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10 февраля 12:35
автор: Артур Гичунцев

Андрей Василевский: Сен-Пьер – тот человек, ради которого Хабибу стоит возвращаться

Ранее боец заявил, что готов возобновить карьеру ради встречи с легендарным канадцем.

Голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский считает, что россиянину Хабибу Нурмагомедову нет смысла возвращаться в спорт ради боя с Жоржем Сен-Пьером, который завершил карьеру зимой 2018 года.

«Остаюсь при своём мнении: Хабиб не вернётся. Но если чисто гипотетически представить, что Нурмагомедов никуда не уходил, то пять-семь лет назад Сен-Пьер был бы для него очень стилистически неудобным соперником. Сейчас – вряд ли. Жорж уже далеко не на максималках, ему попросту не хватит кондиций.

Сен-Пьер уже много лет вне обоймы – набрать прежние кондиции будет очень сложно. Ведь Жорж побеждал не за счёт техники и таланта, он был дисциплинированным бойцом, который грамотно подходил к подготовке. На ринге канадец работал словно робот. Сейчас мы вряд ли увидим того самого робота.

Если даже бой состоится, он вряд ли будет конкурентным. Пару лет назад это был бы очень крутой бой, сейчас – нет. Сомневаюсь, что Сен-Пьер – тот человек, ради которого Хабибу стоит возвращаться. Жорж – легенда, но, к сожалению, недействующая. Бой Нурмагомедова и Сен-Пьера не будет каким-то фурором. Не думаю, что Хабиб вернётся из-за него», – цитирует хоккеиста «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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