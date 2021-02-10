Шлеменко – о бое с Исмаиловым: Готов подраться, но долго ждать не могу

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о возможном поединке против россиянина Магомеда Исмаилова.

«Главное, чтобы я остался свободным агентом, готовым подраться с Магой Исмаиловым. А то я долго ждать не могу. Конечно, я готов, давно об этом сказал. Я за этот бой», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Добавим, что Исмаилов сам инициировал переговоры со Шлеменко, однако, позже стало известно, что он договорился с руководством AMC Fight Nigths о проведении реванша с россиянином Владимиром Минеевым.

Добавим, что за всю карьеру в ММА 36-летний Шлеменко одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. У 34-летнего Исмаилов – 17 побед и два проигранных поединка.