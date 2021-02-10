Виталий Минаков: Хабибу 30-0 точно не нужно. То, ради чего выступал, он уже получил

Российский боец Bellator Виталий Минаков считает маловероятной перспективу того, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру в профессиональных смешанных единоборствах и проведет еще один поединок, чтобы одержать 30-ю победу.

«Хабибу 30-0 точно не нужно, – цитирует Минакова Чемпионат.com – Да и вообще все эти статистические цифры интересуют только болельщиков. Человек живет, делает свою работу прежде всего для себя и своей семьи. Здорово, когда есть болельщики, которые мотивируют, но это твоя работа. Когда человек идет к станку на заводе, он делает это не для зрителей. Конечно, хотелось бы еще увидеть Хабиба в поединке. Но решение-то принято, что из этого выжимать? Он вполне конкретно обо всем сказал. У Хабиба сейчас есть новое направление деятельности. Это правильно, надо уважать его решение.

Ушел красиво. Все правильно, а главное – вовремя. Спорт требует психологического и физического здоровья. Когда ты теряешь мотивацию, неизбежно приходит поражение. Ради чего? Деньги? Их заработал. То, ради чего выступал, Хабиб получил: и в материальном плане, и во всех остальных. Жизнь очень короткая, нужно постараться выйти из зоны комфорта и добиться еще чего-то в другом направлении. Это большой подарок судьбы: ты реализовался в том, о чем мечтал, а теперь есть возможность начать новое дело с нуля. Большинство всю жизнь отдают одному делу и не добиваются того, чего хотят. Конечно, если ты самореализовался, надо двигаться дальше».