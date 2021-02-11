Экс-бойца ММА Карано исключили из проектов по «Звездным войнам»

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне актриса и модель Джина Карано больше не будет сниматься в проектах компании Lucasfilm, говорится в заявлении организации.

Ранее 38-летняя американка снялась в двух сезонах проекта «Звездные войны: Мандалорец» в роли Кары Дюн. Основной причиной данного решения являются неоднозначные публикации актрисы в социальных сетях на тему пандемии, выборов в США и Холокоста.

– Джина Карано больше не является сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, являются отвратительными и неприемлемыми, – приводит слова представителей компании портал Comicbook.

В ММА Карано выступала с 2006 по 2009 год. За это время он провела восемь боев, одержала семь побед и потерпела одно поражение. Ранее она претендовала на пояс чемпионки Strikeforce, но проиграла бразильянке Крис Сайборг.