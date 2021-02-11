Вадим Немков: Для меня главное - выиграть Гран-при Bellator, да и миллион долларов сильный стимул

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился ожиданиями от Гран-при Bellator.

«Гран-при будет отличным, все бойцы очень сильные, и это будет интересно фанатам смешанных единоборств со всего мира.

Для меня главное — выиграть. Миллион долларов, конечно, очень круто. Приятным бонусом это не назовешь (смеется), но это очень сильный стимул и мотивация. Заработать столько денег…

Все мои мысли сейчас связаны только с Гран-при. Меня все устраивает: очень сильные соперники, расписан план на год.

Что касается моего лагеря, пока не обдумывали этот вопрос. Скорее всего, подготовка, как обычно, будет проходить в Старом Осколе», - цитирует Немкова Чемпионат.com.