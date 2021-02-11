Багов перевесил Сильверио накануне турнира ACA 117

Вес Багова составил 77,15 кг, бразилец оказался легче на 450 грамм, показав на весах 76,7 кг.
Полный кард турнира:
- Али Багов (Россия) - Элиас Сильверио (Бразилия)
- Хусейн Халиев (Россия) - Эдлер Аллан (Бразилия)
- Рамазан Кишев (Россия) - Асхаб Зулаев (Россия)
- Алексей Ефремов (Россия) - Виталий Немчинов (Россия)
- Григор Матевосян (Россия) - Артур Астахов (Россия)
- Алихан Вахаев (Россия) - Роджерс Соуза (Бразилия)
- Джихад Юнусов (Россия) - Леонардо Лимбергер (Бразилия)
- Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)
- Дауд Шайхаев (Россия) - Байзет Хатхоху (Россия)
- Имран Букуев (Россия) - Артем Кириченко (Украина)
- Айнди Умаханов (Россия) - Жоробек Тешабоев (Киргизия)
- Батраз Агнаев - Алексей Сидоренко (Россия)
- Байсангур Вахитов (Россия) - Рене Пессоа (Бразилия)
- Хусейн Кушагов (Россия) - Михаил Долгов (Россия)
- Замир Арипшев (Россия) - Антонио Роберто (Бразилия)
ACA 117 пройдет 12 февраля в Сочи и станет первым турниром российской лиги в 2021 году.