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11 февраля 14:48
автор: Сергей Ващенко

Багов перевесил Сильверио накануне турнира ACA 117

Российский боец Али Багов успешно уложился в вес, перевесив своего соперника бразильца Элиаса Сильверио на процедуре взвешивания перед турниром ACA 117.

Вес Багова составил 77,15 кг, бразилец оказался легче на 450 грамм, показав на весах 76,7 кг.

Полный кард турнира:

  • Али Багов (Россия) - Элиас Сильверио (Бразилия)
  • Хусейн Халиев (Россия) - Эдлер Аллан (Бразилия)
  • Рамазан Кишев (Россия) - Асхаб Зулаев (Россия)
  • Алексей Ефремов (Россия) - Виталий Немчинов (Россия)
  • Григор Матевосян (Россия) - Артур Астахов (Россия)
  • Алихан Вахаев (Россия) - Роджерс Соуза (Бразилия)
  • Джихад Юнусов (Россия) - Леонардо Лимбергер (Бразилия)
  • Ислам Мешев (Россия)- Родриго Прайа (Бразилия)
  • Дауд Шайхаев (Россия) - Байзет Хатхоху (Россия)
  • Имран Букуев (Россия) - Артем Кириченко (Украина)
  • Айнди Умаханов (Россия) - Жоробек Тешабоев (Киргизия)
  • Батраз Агнаев - Алексей Сидоренко (Россия)
  • Байсангур Вахитов (Россия) - Рене Пессоа (Бразилия)
  • Хусейн Кушагов (Россия) - Михаил Долгов (Россия)
  • Замир Арипшев (Россия) - Антонио Роберто (Бразилия)

ACA 117 пройдет 12 февраля в Сочи и станет первым турниром российской лиги в 2021 году.

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