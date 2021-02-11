«Этим все сказано». Дацик объяснил, почему Хабиб более великий боец, чем Федор Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик сравнил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с легендой отечественного ММА Федором Емельяненко.

«Кто может считаться более великим – Хабиб или Федор Емельяненко? Хабиб ушел непобежденным, а Федя проигрывал бои. Этим все сказано», – цитирует Дацика Sport24.ru.

Напомним, за всю карьеру в ММА 32-летний Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в октябре 2020 года. 44-летний Емельяненко, выступающий в Bellator, выиграл 39 боев и проиграл шесть раз.