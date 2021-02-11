Стерлинг – Яну: С днем рождения, брат

Американец Альджамейн Стерлинг поздравил Петра Яна с днем рождения. Соответствующий комментарий появился в Instagram-публикации пресс-службы UFC.
«С днем рождения, брат», – написал 31-летний боец из США.
Напомним, 7 марта Стерлинг и Ян сразятся на турнире UFC 259, который пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
В этом поединке россиянин будет защищать пояс чемпиона в легчайшем весе. В данный момент на его счету 15 побед и одно поражение. У Стерлинга – 19 выигранных боев и три проигранных поединка.
источник: «Советский спорт»