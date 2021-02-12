Немков - о Гран-при Bellator: Это будет очень тяжелый турнир

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Bellator.

«Это будет очень тяжелый Гран-при, с высокой частотой боев, победа в котором очень престижна. За девять месяцев мы проведем по три боя.

Мне нравится такой график, потому что на протяжении всего периода участия в Гран-при я буду жестко себя контролировать и в плане питания, и в плане тренировочного процесса.

Когда нет боев, то намного тяжелее следить за питанием и контролировать тренировочный процесс, чтобы оставаться в тонусе, поэтому я рад, что буду в форме до конца турнира», - поделился Немков с News.ru.

Кроме Вадима Немкова, в Гран-при Bellator участвуют бойцы смешанных боевых искусств Фил Дэвис, Лиото Мачида, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро, Райан Бэйдер, Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов.