Соперником Шлеменко на майском турнире AMC Fight Nights станет иностранец

Александр Шлеменко дал комментарий по поводу своего участия в майском турнире AMC Fight Nights.

«Я подтверждаю, что будет бой, – отметил Шлеменко в интервью ТАСС. – Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то еще мне не нужен».

В прошлом году Шлеменко не провел ни одного боя. Прошлый раз он выходил в октагон 14 декабря 2019-го, когда в Екатеринбурге в первом раунде вынудил сдаться американца Дэвида Бранча на турнире Russian Cagefighting Championship 7.