Дана Уайт: Хотим организовать третий бой между Порье и Макгрегором летом

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Германия - Бундеслига 4-я четверть Гамбург Тауэрс 71 Баскетс Бонн 78 П1 2.05 Х 3.6 П2 3.5
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Мерлинс 71 Лёвен Брауншвейг 66
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 85' Блэкберн Роверс 1 Престон Норт Энд 2 П1 24 Х 6.7 П2 1.16
Италия - Серия А 2-й тайм, 86' Болонья 1 Беневенто 1 П1 6.1 Х 1.24 П2 11
Испания - Примера 2-й тайм, 73' Сельта 3 Эльче 1
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.2 П2 1.7
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.2 П2 1.7
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 4.3 Х 3.6 П2 1.77
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Миннесота Тимбервулвз 0 П1 4.3 Х 3.6 П2 1.77
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс 0 Бостон Брюинз 0 П1 3.5 Х 4.4 П2 1.87
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.73 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Атланта Хоукс 0 Сан-Антонио Спёрс 0 П1 1.73 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверикс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0 П1 1.66 П2 2.3
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0 П1 3.3 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0 П1 3.3 П2 1.35
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Бостон Селтикс 0 Детройт Пистонс 0 П1 1.31 П2 3.6
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Милуоки Бакс 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.7 Х 4 П2 2.3
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.7 Х 4 П2 2.3
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Оклахома-Сити Тандер 0 П1 1.13 П2 6.4
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Кливленд Кавальерс 0 П1 1.6 П2 2.4
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0 П1 1.36 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.27 П2 3.9
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Мемфис Гриззлиз 0 П1 1.36 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.27 П2 3.9
Англия - Премьер-лига 15:30 Лестер Сити 0 Ливерпуль 0 П1 3.5 Х 3.5 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 15:30 Ноттингем Форест 0 Борнмут 0 П1 3.3 Х 3.3 П2 2.32
Испания - Примера 16:00 Гранада 0 Атлетико М 0 П1 5.5 Х 3.3 П2 1.81
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Дженоа 0 П1 1.96 Х 3.4 П2 4.3
Германия - Бундеслига 17:30 Боруссия Д 0 Хоффенхайм 0 П1 1.52 Х 4.6 П2 6.2
12 февраля 22:54

Дана Уайт: Хотим организовать третий бой между Порье и Макгрегором летом

Уайт надеется, что более мотивированный Макгрегор выступит лучше, чем на UFC 257.

Президент UFC Дана Уайт сказал, что планирует провести третью встречу между Дастином Порье и Конором Макгрегором летом.

- Что ж, у нас есть два парня, которые находятся на своих местах. Есть Дастин - парень номер один в мировом рейтинге. И есть Конор, занимающий шестую строчку. Они хотят трилогии, и мы должны ее им организовать. Вероятно, этим летом мы попытаемся организовать этот бой.

Я считаю, что эта трилогия – хорошая идея. Макгрегор голоден до побед больше, чем когда-либо, он хочет этого боя, очень хочет этого поединка, так что это будет отличное зрелище, - цитирует Уайт MMA Fighting.

Напомним, что в январе на турнире UFC 257 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в сентябре 2014 года.

источник: MMA Fighting
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