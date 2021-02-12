Дана Уайт: Хотим организовать третий бой между Порье и Макгрегором летом

Президент UFC Дана Уайт сказал, что планирует провести третью встречу между Дастином Порье и Конором Макгрегором летом.

- Что ж, у нас есть два парня, которые находятся на своих местах. Есть Дастин - парень номер один в мировом рейтинге. И есть Конор, занимающий шестую строчку. Они хотят трилогии, и мы должны ее им организовать. Вероятно, этим летом мы попытаемся организовать этот бой.

Я считаю, что эта трилогия – хорошая идея. Макгрегор голоден до побед больше, чем когда-либо, он хочет этого боя, очень хочет этого поединка, так что это будет отличное зрелище, - цитирует Уайт MMA Fighting.

Напомним, что в январе на турнире UFC 257 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде, тем самым взяв реванш за поражение в сентябре 2014 года.