Исмаилов извинился перед подписчиками за предыдущий пост о Минееве

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил видео на своей странице в Instagram, извинившись перед подписчиками за предыдущий пост и нелицеприятно отозвался о Владимире Минееве.

«Хочу прокомментировать удаленное видео. Это был ответ на выпад Минеева. Хочу извиниться перед порядочными и добрыми людьми, что вам пришлось это услышать. С Минеевым мы все решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Все уже раскручено», - сказал Исмаилов в выложенном видео.

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Напомним, что первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года, поединок завершился вничью.