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18 февраля 19:53

Российские бойцы Fight Nights сыграли в футбол с бразильцами (видео)

В Москве состоялся товарищеский футбольный матч между сборной России и сборной Бразилии среди бойцов ММА, выступающих в AMC Fight Nights.

Также среди участников были спортивные функционеры, тренеры и секунданты.

В составе Сборной России на поле вышли:

  • Камил Гаджиев – президент AMC Fight Nights
  • Александр Шлеменко – руководитель бойцовской школы «Шторм», боец ММА
  • Андрей Корешков – участник главного боя турнира AMC Fight Nights
  • Юсуп Шуаев – участник турнира AMC Fight Nights
  • Бадмацерен Дорджиев – участник турнира AMC Fight Nights
  • Гаджи Алиев – тренер ММА
  • Шарип Алиев – генеральный директор AMC Fight Nights
  • Лаша Чургулия – PR-директор AMC Fight Nights

В составе Сборной Бразилии:

  • Адриано Родригес - участник главного боя турнира AMC Fight Nights
  • Зулузиньо - участник турнира AMC Fight Nights
  • Рилдечи Диас – участник турнира AMC Fight Nights
  • Густаво Эрак – участник турнира AMC Fight Nights
  • Марсио Сантос - участник турнира AMC Fight Nights
  • Эдуардо Сенна – тренер ММА
  • Тайгро Майя Коста – тренер ММА
  • Антонио Карлос Рибейро – тренер ММА
  • Ренато Дефрейтос – тренер ММА

Матч завершился со счетом 1:1. В первом тайме автором забитого мяча стал Эдуардо Сенна, тренер бойца Густаво Эрака. Во втором тайме сборной России удалось отыграться усилиями Лаши Чургулии.

Отметим, что лицом к лицу на футбольном поле встретились участники главных противостояний турнира AMC Fight Nights Сочи: Андрей Корешков и Адриано Родригес, гиганты Юсуп Шуаев и Зулузиньо, Бадмацерен Дорджиев и Рилдечи Диас.

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