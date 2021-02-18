Российские бойцы Fight Nights сыграли в футбол с бразильцами (видео)

На жизнь «Тамбова» все-таки скинутся, шестую замену разрешат. Итоги общего собрания РПЛ

На очередном общем собрании Российской Премьер-Лиги не все выразили готовность помогать утопающему в финансовых проблемах «Тамбову». Кроме того, приняли структуру следующего сезона и еще ряд важных поправок в регламент.