Российские бойцы Fight Nights сыграли в футбол с бразильцами (видео)

Также среди участников были спортивные функционеры, тренеры и секунданты.
В составе Сборной России на поле вышли:
- Камил Гаджиев – президент AMC Fight Nights
- Александр Шлеменко – руководитель бойцовской школы «Шторм», боец ММА
- Андрей Корешков – участник главного боя турнира AMC Fight Nights
- Юсуп Шуаев – участник турнира AMC Fight Nights
- Бадмацерен Дорджиев – участник турнира AMC Fight Nights
- Гаджи Алиев – тренер ММА
- Шарип Алиев – генеральный директор AMC Fight Nights
- Лаша Чургулия – PR-директор AMC Fight Nights
В составе Сборной Бразилии:
- Адриано Родригес - участник главного боя турнира AMC Fight Nights
- Зулузиньо - участник турнира AMC Fight Nights
- Рилдечи Диас – участник турнира AMC Fight Nights
- Густаво Эрак – участник турнира AMC Fight Nights
- Марсио Сантос - участник турнира AMC Fight Nights
- Эдуардо Сенна – тренер ММА
- Тайгро Майя Коста – тренер ММА
- Антонио Карлос Рибейро – тренер ММА
- Ренато Дефрейтос – тренер ММА
Матч завершился со счетом 1:1. В первом тайме автором забитого мяча стал Эдуардо Сенна, тренер бойца Густаво Эрака. Во втором тайме сборной России удалось отыграться усилиями Лаши Чургулии.