Россия повезет два состава сборной на чемпионат мира по ММА  

«В регионах уже идет отбор на чемпионат России. В марте он продолжится на чемпионатах Москвы и Санкт-Петербурга и чемпионатах Северо-Кавказского, Центрального, Южного, Северного, Северо-Западного федеральных округах, на Урале и Дальнем Востоке и завершится в конце марта в Приволжском федеральном округе. Система отбора Союза ММА России, когда победитель округа попадает на национальный чемпионат, уже доказала свою эффективность, благодаря ей наши бойцы не один год лидируют на международных соревнованиях.

По итогам чемпионата России сформируется новая национальная сборная. Но в этом году на чемпионат мира поедут не только чемпионы России, но и серебряные призеры, а 3-е номера поедут на чемпионат Европы. Международная федерация IMMAF разрешила 10-лидирующим странам, в числе которых Россия, привезти два состава на чемпионат мира, что, безусловно, даст нашим спортсменам дополнительную возможность укрепить позиции на мировой арене».