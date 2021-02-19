Вячеслав Василевский: Исмаилов – большой профессионал. Многие недооценивали его подход к тренировкам

Российский боец ММА Вячеслав Василевский уверен, что Магомед Исмаилов выиграет реванш у Владимира Минеева.

Также Василевский признался, что недооценивал его подход к тренировочному процессу, отметив, что 34-летний дагестанец вышел на новый уровень.

«Думаю, этот реванш всё-таки состоится и от этого боя выиграют оба, несмотря на поражение кого-то одного. Считаю фаворитом Магу. До моей поездки в Дагестан я не думал, что он так серьёзно готовится, он большой профессионал. И многие, я в том числе, недооценивали его подход к тренировкам. И люди, которые ему помогают, в первую очередь его брат Рамазан, – профессионалы.

По сравнению с первым боем в реванше будет уже совсем другой Мага во всех аспектах, он очень сильно спрогрессировал. И после поездки к нему на сборы в Дагестан я понял причины. И секрет успеха именно в их подготовке, они подходят к боям именно как профессионалы, а многие этого не делают», – цитирует Василевского «РИА Новости».

Добавим, что Исмаилов одержал за всю карьеру 18 побед, потерпел два поражения и провел один ничейный поединок. 30-летний Минеев имеет в своем активе 15 побед, одно поражение и одну ничью.