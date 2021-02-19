Олейник оказался тяжелее Даукауса

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC Fight Night 185.

Российский боец Алексей Олейник оказался тяжелее своего соперника: его вес составил 108,8 кг, в то время как у американца Криса Даукауса - 106,1 кг.

Участники главного боя вечера тяжеловесы Кертис Блэйдс и Деррик Льюис показали на весах 117,4 кг и 119,2 кг соответственно.

Участница соглавного поединка вечера Яна Куницкая уложилась в лимит легчайшего веса - 61,2 кг., а вот вес ее соперницы бразильянки Кетлин Виейер составил 62,6 кг.

В активе Олейника 59 побед, 14 поражений и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах. 31-летний Даукас одержал восемь побед и потерпел три поражения. В UFC Крис провел два боя, в обоих случаях победив нокаутом.