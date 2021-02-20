Россиянин Абдурахимов сразится с бразильцем Сакаи на турнире UFC 1 мая

Им станет бразилец Августо Сакаи. Поединок пройдет 1 мая на турнире серии Fight Night. На данный момент 39-летний Абдурахимов проводит подготовку в Дагестане, а в марте отправится в США, где продолжит тренировочный лагерь.

За свою карьеру в ММА Абдурахимов провел 25 поединков, в которых одержал 20 побед при пяти поражениях. Последний раз он дрался в рамках шоу UFC 242 в сентябре 2019 года. Тогда он проиграл американцу Кертису Блейдсу техническим нокаутом во втором раунде.

29-летний Сакаи в сентябре прошлого года проиграл голландцу Алистару Овериму в главном поединке турнира UFC Fight Night 176. Схватка завершилась техническим нокаутом в пятом раунде. Всего на счету бразильца 18 поединков, в которых он одержал 15 побед при двух поражениях и одной ничьей.