Владимир Минеев - о бое с Исмаиловым: Моя позиция - я чемпион. Чего мне переживать?

«Со мной лига не договаривалась. Со мной еще не заключали ни контракта, ни договора. У нас капризная девочка — это Магомед Исмаилов, которая требует к себе внимания, который хочет, чтобы его поддержали в его выборе. Со мной все будет гораздо проще. Потому что я сам хочу избить этого лысого карлика. Но пока они со мной еще не договаривались.

По поводу условий - проблем нет. Моя позиция — я чемпион, чего мне переживать? Разве кто-то может сказать, что я сделал меньше, чем этот человек (Исмаилов)? В отличие от Исмаилова, мне есть куда расти дальше, есть возможности. Для него этот бой — единственное, что от него ждут. Я же могу посмотреть на Запад, могу принять другие бои. Меня публика не третирует за то, что я избегаю этого боя. Все и так считают меня победителем предыдущего. Ну не все, но большинство.

В ближайшую неделю я точно о бое не подумаю. Сейчас у меня есть более важные дела. А потом… Да я все время тренируюсь, и даже когда сплю. Тренируюсь, когда еду куда-то в общественном транспорте. Тренироваться — это не значит, что нужно делать физические нагрузки. Тренироваться ты можешь и ментально. К этому противостоянию я готов», - цитирует бойца Sport24.

Напомним, Исмаилов и Минеев провели свой первый бой в 2018 году, он завершился вничью. В конце 2020 года на турнире в Москве, где спортсмены присутствовали в качестве гостей, между ними произошла драка, которая спровоцировала массовую потасовку с участием тренеров и зрителей.

Владимир Минеев в разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Является победителем Кубка России по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России. Обладатель пояса FNG в среднем весе. За карьеру в смешанных единоборствах провел 15 боев, одержав 13 побед (из них 10 нокаутом).