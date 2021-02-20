Алексей Олейник: Срок восстановления у меня изменился, а срок подготовки не особо

После сорока восстанавливаться сложнее.

43-летний боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал как изменились восстановление и подготовка к боям после сорока лет.

«Если я раньше восстанавливался за короткий срок, то сейчас на это уходит гораздо больше времени. Срок восстановления изменился, стал длиннее, я согласен. А вот срок подготовки у меня не особо изменился. Хотя, может, и изменился... Бывало, что я мог выступить два раза за одну-две недели, мог спокойно находиться на пиковой форме длительное время. Сейчас нужен какой-то период. Но опять же я не могу долго тренироваться, готовиться четыре-пять месяцев. За два месяца, максимум за три ты выходишь на пик формы, а пытаться пахать дальше — значит сделать организму хуже» - сказал в интервью «Спорт-Экспрессу» Олейник.

В ночь на 21 февраля в рамках UFC Fight Night 185 Олейник проведет бой в Лас-Вегасе с американцем Крисом Дакасом.

На счету Олейника 59 побед в смешанных единоборствах при 14 поражениях.